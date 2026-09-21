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Kreu i Skenderajt, Sami Lushtaku ka falënderuar të rinjtë dhe qytetarët e komunës që protestuan sot duke kundërshtuar vendimin dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Përmes një postimi në Facebook, Lushtaku tha se protesta e sotme ishte dëshmi e fuqisë, unitetit dhe guximit të qytetarëve të cilët nuk do të heshtin përballë kësaj padrejtësie, transmeton Klankosova.tv.
“Faleminderit rinisë dhe qytetarëve të Skenderajt të cilët sot dëshmuan se zëri i tyre është zë i drejtësisë, dinjitetit dhe lirisë për krerët e UÇK-së në Hagë. Protesta madhështore ishte dëshmi e fuqisë, unitetit dhe guximit të qytetarëve të cilët nuk do të heshtin përballë kësaj padrejtësie. JO në emrin tim!’, ka shkruar ai.