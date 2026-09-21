Lajmet e fundit
Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku ka shprehur mirënjohje për rininë e Kosovës, e cila, siç tha ai, përmes protestave të shumta për çlirimtarët po tregon sa shumë e duan vendin.
Para mediave, Lushtaku tha: “Rinia, jo vetëm e komunës sonë, por rinia anë e mbanë Kosovës edhe jashtë trojeve shqiptare tregon se e duan Kosovë, e respektojnë gjakun e dëshmorëve dhe sakrificën e vendit”.
Në Skenderaj, nxënësit po protestojnë në shesh në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, njofton Klankosova.tv.