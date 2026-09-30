Lajmet e fundit
Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku, ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në protestën “JO NË EMRIN TIM”, e cila do të mbahet nesër, më 1 tetor.
Përmes një postimi në Facebook, Lushtaku tha se protesta organizohet në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
“Ju ftoj që nesër, më 1 tetor, të bashkohemi në protestën ‘JO NË EMRIN TIM’, në mbështetje të çlirimtarëve Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi”, ka shkruar Lushtaku në Facebook, transmeton Klankosova.tv.
Ai bëri të ditur se transporti nga Skenderaj do të organizohet nga bashkësitë lokale në ora 12:00, ndërsa nisja e përbashkët është paraparë në ora 13:00 nga Palestra Sportive “Ilaz Kodra”.
Lushtaku u ka bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen protestës./Klankosova.tv.