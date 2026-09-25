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Qytetarë të Skenderajt janë mbledhur në protestë në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe për të kërkuar drejtësi rreth aktgjykimit në Hagë, njofton Klankosova.tv
Në mesin e protestuesve është edhe kryetari i kësaj komune, Sami Lushtaku, i cili iu është bashkuar qytetarëve të Skenderajt në këtë tubim.
Protestuesit kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj aktgjykimit dhe kanë përcjellë mesazhe në mbështetje të çlirimtarëve.
Protesta në Skenderaj është pjesë e tubimeve që po zhvillohen në qytete të ndryshme të Kosovës, me kërkesën për drejtësi për ish-krerët e UÇK-së.