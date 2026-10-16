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Në nderim të heroit Idriz Rrecaj, është mbajtur Akademia Përkujtimore, ku u kujtua jeta, veprimtaria patriotike dhe sakrifica e tij për lirinë e Kosovës.
Përmes një postimi, i pari i Skenderajt, Sami Lushtaku ka vlerësuar kontributin e Idriz Rrecajt, duke theksuar se ai ishte një prej burrave që në kohët më të vështira për Kosovën zgjodhi rrugën e angazhimit kombëtar dhe e dëshmoi përkushtimin e tij me vepra konkrete, deri në flijim për lirinë e vendit, transmeton Klankosova.tv.
Lushtaku ka theksuar se emri, vepra dhe sakrifica e heroit do të mbeten përherë në kujtesën e qytetarëve të Skenderajt dhe të gjithë Kosovës.