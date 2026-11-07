Lajmet e fundit
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Jehona Lushaku Sadriu, ka deklaruar se institucionet e Kosovës kanë obligim të bëjnë gjithçka që është e mundur për të siguruar një proces të drejtë gjyqësor në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, Lushaku ka komentuar takimin e grupit punues për hartimin e strategjisë shtetërore lidhur me apelimin e aktgjykimit të Gjykatës Speciale.
“Ky grup synon që shteti i Kosovës të krijojë një strategji shtetërore kundrejt procesit i cili është në Hagë, me qëllim final që të ketë një proces fer, duke mbrojtur të drejtat e njeriut, procedurat dhe gjithë përshkrimin e punës që ka vetë gjykata”, ka deklaruar Lushaku Sadriu.
Ajo ka shtuar se institucionet e Kosovës e kanë obligim të ofrojnë të gjitha kushtet e nevojshme për një gjykim të drejtë.
“Si shtet e kemi obligim që të bëjmë gjithçka që të sigurojmë që atje të ketë një gjykim fer, një proces fer dhe që i del ballë këtij gjykimi, duke ofruar të gjitha kushtet dhe procesin sa më të drejtë”, ka thënë ajo.