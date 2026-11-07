Lajmet e fundit
Deputetja e LDK Jehona Lushaku-Sadriu, ka kritikuar ashpër mungesën e përgjegjësisë institucionale pas vrasjes së Arlinda Zekajt.
Në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, Lushaku-Sadriu ka vënë në pikëpyetje faktin se si pas një rasti kaq të rëndë, nuk ka pasur dorëheqje nga zyrtarët përgjegjës.
Ajo ka theksuar se jeta e një gruaje duhet të ketë më shumë peshë sesa mbajtja e një posti publik, duke kritikuar kulturën e mungesës së përgjegjësisë në sistemin institucional.
“Jeta e një gruaje nuk peshon mjaft për ta dhënë një dorëheqje. Dorëheqja dhe posti paska vlerë në sistemin tonë më shumë sesa një jetë njeriu...Ky relacion duhet të ndrroj, sepse së pari ka të bëj me integritetin personal të njerëzve që janë të pushtetshëm, atëherë kur njerëzit vdesin në sistemin tend, në dorën e sistemit që ti udhëheq, në dorën e një sistemi që ti ke marr merita në Veri e gjithkah tjetër... në fund nuk jep dorëheqje...”, tha mes tjerash Lushaku-Sadriu.