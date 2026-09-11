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Deputetja e LDK-së, Jehona Lushaku Sadriu tha se partia e saj do të përkrah të gjithë kandidatët për nënkryetar të Kuvendit të cilët nuk kanë problem me ligjin.
Lushaku Sadriu tha se LDK e njeh parimin e të drejtës ekskluzive të partive politike për zgjedhjen e kandidatëve të saj për nënkryetar të Kuvendit të Kosovës.
"Ne do t'i përkrahim propozimet e partive politike, meqë e njohim parimin e të drejtës ekskluzive të të drejtës politike për me zgjedh nënkryetarin e saj për Kuvendin e Kosovës, prandaj të gjithë nënkryetarët që nuk kanë problem me ligjin do t'i përkrahim në këtë votim", tha ajo.