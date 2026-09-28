Lajmet e fundit
Shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së Jehona Lushaku-Sadriu, ka folur në një konferencë për media pas seancës të Kuvendit, ku u miratua deklaratat e propozuar nga PDK për aktgjykimin e Speciales dhe në mbrojtje të UÇK-së.
Ajo u shpreh e kënaqur që në tekstin e miratuar u morën parasysh të gjitha komentet e partive.
Lushaku Sadriu tha se kanë përgjegjësi ta lartësojnë luftën çlirimtare.
"Gjithsesi jemi të vetëdijshëm dhe dëshirojmë të kontribuojmë që Kosova të jetë shtet i pavarur me liri dhe të respektojë parimet demokratike, dhe të funksionojnë institucionet tona të pavarura që të sigurojë drejtësi për secilin qytetar", tha Lushaku-Sadriu.