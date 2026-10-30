Lajmet e fundit
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku, ka reaguar pasi nuk pati dorëheqje lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt, as nga ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla dhe as nga ministri i punëve të brendshme, Xhelal Sveçla.
Lushaku tha se ky është një mesazh i tmerrshëm për gratë e tjera.
“Dy minista sot na thanë se dorëheqja e tyre nuk do të përmirësonte asgjë! Dorëheqja nuk e kthen Arlindën, e as pamjen e vrasjes me sopatë në sytë e djalit. Po, DORËHEQJA ËSHTË PËRGJEGJËSIA PËR DËSHTIMIN E SHTETIT, në këtë rast PUSHTETIT, që NUK ARRITI TA MBROJË ARLINDËN ME GJITHË APARATIN SHTETËROR NË DORË! Qysh po mendoni se mund ta mbani pushtetin edhe kur DËSHTIMI I PUSHTETIT KUSHTON JETË NJERËZISH?! Kur për jetën e humbur të një gruaje nuk jep përgjegjësi askush në krye të shtetit, mesazhi për gratë e tjera është i tmerrshëm” – shkroi ajo.