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Shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, ka reaguar pas deklaratës së ministrit të Qeverisë Kurti, Nenad Rashiq, duke kërkuar llogaridhënie lidhur me qëndrimet e tij.
Gjatë emisionit në DPT te Fidani në Klan Kosova, Lushaku theksoi se për këtë çështje do të kërkojnë llogari.
“Kjo duhet me u diskutu, ka me pasë debat parlamentar, kemi me thirrë në llogaridhënie në Kuvend dhe me na sqaru.
Krejt çka Kurti ka premtu ka qenë me iu hedh hi syve të qytetarëve.”. /Klankosova.tv