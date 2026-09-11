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Deputetja e LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu është deklaruar pasi partia lëshoi sallën plenare për të mos vazhduar më tutje me punimet e seancës konstituive.
Në fjalën e saj, Lushaku-Sadriu tha se LDK lëshoi sallën, pasi sipas saj, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, imponoi një votim dhe kalim për votimin e nënkryetarëve, e që sipas saj kjo mënyrë prishi procedurën e rregullores, transmeton Klankosova.tv.
“Ne si LDK e lëshuam sallën, pasi u imponua nga kryetarja një votim dhe një kalim për votimin e nënkryetarëve duke prishur procedurën. Ne kërkuam që të respektohet procedura”, tha deputetja, raporton Klan Kosova.
“Kjo në fakt fol shumë për gatishmërinë, për vullnet politik të grupit më të madh, i cili tenton që grupeve të tjera të ua imponojë kandidatët. Ky është rezultati përfundimtar”, u shpreh deputetja.