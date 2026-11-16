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Kryetari i Odës Ekonomike, Lulzim Rafuna, ka shprehur shqetësim për çështjen e energjisë, duke thënë se shtrenjtimi i saj dhe pasiguria për furnizim ka rënduar barrën e bizneseve.
Ai ka deklaruar se sfida e parë për vitin 2027 veçse ka filluar.
"Tani po hyjmë në sezonin e dimrit dhe sfida e parë pa hy në pjesën e dytë të vitit 2027, sfida e parë veçse ka fillu me çështjen e energjisë elektrike. E para pyetje që bëhet nga bizneset është se a do të kemi energji elektrike të mjaftueshme, e kam fjalën pa reduktime, dhe e dyta çmimi."
Më tej ka shtuar se ka dhjetëra ankesa që vinë prej anëtarëve të Odës Ekonomike. /Klankosova.tv