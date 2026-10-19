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Luiz Ejlli, së bashku me bashkëshorten e tij, Kiara Titon, dhe vajzën e tyre, Lunën, mori pjesë dje në protestën e mbajtur në Tiranë.
Prania e tyre nxiti reagime të shumta, ku një protestuese shfaqi pakënaqësi, duke thënë se Ejlli duhej të ishte paraqitur me maskë, ndërsa u kritikua edhe për marrjen e fëmijës në protestë.
Për këto zhvillime dhe ngjarjet e fundit në showbiz, kanë diskutuar në emisionin “Ora 7” gazetarët Agon Rexhepi, Blerina Shoshi dhe Klea Kabashi.
Për më shumë detaje, ndiqeni videon: