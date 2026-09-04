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Trajneri i Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ka thënë se sipas tij Topi i Artë 2026 duhet t’i takojë njërit prej lojtarëve të PSG-së.
Ceremonia pritet të mbahet më 26 tetor në Londër, ndërsa favoritë për çmimin janë përmendur Kylian Mbappe, Lamine Yamal dhe Harry Kane, transmeton Klankosova.tv.
Sipas mendimit tim, duhet të jetë një lojtar i PSG-së”, deklaroi Enrique.
Ai përmendi Fabian Ruiz dhe Ousmane Dembele si dy prej futbollistëve që, sipas tij, kanë argumente të forta për këtë çmim.
“Por nuk jam i interesuar për çmimet individuale”, përfundoi spanjolli.