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Trajneri i Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ka komentuar etiketimin e kampionatit francez si “ligë e fermerëve”, duke iu përgjigjur kritikave ndaj nivelit të Ligue 1.
Enrique theksoi se njerëzit gjithmonë gjejnë arsye për t’u ankuar dhe se është gjithmonë e vështirë t’i kënaqësh të gjithë.
“Kur nuk isha këtu, dëgjoja se PSG-ja nuk mund të fitonte në Evropë, sepse kampionati nuk ishte mjaftueshëm i fortë”, u shpreh spanjolli. 💬
“Pastaj, kur fiton, thonë se kjo ndodh për shkak të nivelit të Ligue 1. Kjo është jeta”, shtoi ai.