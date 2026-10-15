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Trajneri i PSG-së, Luis Enrique, ka analizuar paraqitjen e skuadrës së tij në dy pjesët e ndeshjes, duke pranuar se parisienët patën një rënie të ndjeshme në pjesën e dytë, pavarësisht epërsisë së krijuar në 45 minutat e para.
“Ne ishim dukshëm më të mirë në pjesën e parë. Por nuk më pëlqen të jem në epërsi 3-0 në pushimin mes pjesëve, sepse mendon se ndeshja ka përfunduar. Por kjo nuk është kurrë e vërtetë në një ndeshje të këtij niveli”, deklaroi trajneri spanjoll.
Enrique pranoi se PSG-ja vuajti shumë në pjesën e dytë dhe se kundërshtarët meritonin të shënonin më shumë gola. Ai theksoi se, me pak më shumë fat të keq, skuadra e tij mund ta kishte humbur edhe ndeshjen.
“Kemi vuajtur shumë në pjesën e dytë. Ata meritonin të shënonin më shumë gola. Në këtë ndeshje, me pak më shumë fat të keq, mund edhe ta kishim humbur”, përfundoi Luis Enrique, në një analizë të sinqertë për paraqitjen e skuadrës së tij.