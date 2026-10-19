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Trajneri i PSG-së, Luis Enrique, është pyetur për situatën e krijuar në Francë dhe rastet e dhunës, por ka preferuar të mos përfshihet në diskutime jashtë futbollit.
“Kam mendimet e mia shumë të qarta, por nuk jam personi që duhet të flasë për këtë çështje. Unë jam trajner futbolli”, deklaroi spanjolli.
I pyetur nëse situata në Francë mund të ndikojë në ndeshjen e tij, Enrique u përgjigj se kjo nuk e shqetëson aspak.
“Nuk jam askush për të folur për këtë temë. Jam këtu për të folur për futbollin. Është e qartë se nuk na pëlqen kjo lloj dhune, por kjo është shoqëria. Në rastin tim, duhet të qëndroj i përqendruar te futbolli”, përfundoi trajneri i PSG-së.