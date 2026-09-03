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Merkatoja e transferimeve është mbyllur, por Luis Enrique e bëri të qartë se, për PSG-në, puna e bërë prapa skenave ishte vetëm hapi i parë.
Trajneri spanjoll vlerësoi Luis Campos dhe Nasser al-Khelaifi për ndërtimin e skuadrës dhe gjithashtu theksoi paraqitjet e Joao Neves, i cili mund të arrijë 100 ndeshje për klubin.
"Vlerësimi që mund të bëj është se patëm një afat të jashtëzakonshëm transferimesh, pa dyshim. Nasser al-Khelaifi dhe Luis Campos bënë një punë të jashtëzakonshme. Jam shumë i lumtur. Do të doja gjithashtu të përshëndesja lojtarët që u larguan: Lee Kang-In , Gonçalo Ramos , Ibrahim Mbaye dhe Bradley Barcola. Ata ishin shumë të rëndësishëm në fitimin e trofeve në dy vitet e fundit. U uroj gjithë të mirat dhe mendoj se këto ndryshime ishin të nevojshme. Duhet t'i japim ekipit një jetë të re, për sa i përket mentalitetit dhe ambicies", tha ai.
Pavarësisht kënaqësisë së tij me tregun e transferimeve, Luis Enrique refuzoi të parashikojë se çfarë mund të arrijë versioni i ri i PSG-së.
"Mund të them vetëm se jam i lumtur. Pas kësaj, duhet të shohim se sa kohë i duhet secilit lojtar për t'u përshtatur dhe nivelin që ai i sjell ekipit. Ne jemi një nga ekipet më të mira në Evropë, si në fushë ashtu edhe jashtë saj", deklaroi ai.