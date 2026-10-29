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Trajneri Luis Enrique ka folur për situatën e Lucas Digne, duke pranuar se mbrojtësit francez i duhet ende kohë për t'u përshtatur plotësisht me kërkesat e skuadrës.
“Disa lojtarë mund të përshtaten më mirë me atë që po bëjmë ne. Ndoshta mendoni se ai do të përshtatet për shkak se është francez dhe ka përvojë, por unë jam i sigurt se do të jetë i rëndësishëm për ne”, u shpreh trajneri.
Luis Enrique theksoi se stafi teknik e njeh mirë Digne dhe është i gatshëm të punojë për të përshpejtuar procesin e përshtatjes së tij. “Ne jemi të gatshëm të gjejmë mënyrën për ta shkurtuar këtë periudhë përshtatjeje dhe për të nxjerrë versionin më të mirë të Lucas Digne”, përfundoi ai.