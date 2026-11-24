Lajmet e fundit
Luca Williams-Barnett ka arritur marrëveshje për një kontratë të re afatgjatë me Tottenhamin, pas një jave të jashtëzakonshme për talentin 18-vjeçar anglez.
Sipas raportimeve të mediave angleze, përfshirë “The Athletic” dhe Press Association, palët kanë arritur marrëveshjen dhe Tottenhami ka vendosur ta shpërblejë talentin e akademisë me kushte të reja kontraktuale.
Williams-Barnett përjetoi një fundjavë të paharrueshme në fitoren 2-0 ndaj Ipswich Town, ku regjistroi paraqitjen e parë si titullar në Premier League, shënoi golin e parë në këtë kompeticion dhe ishte protagonist edhe në aksionin e golit të dytë të shënuar nga Dominic Solanke.
Megjithatë, duhet theksuar se asistimi nuk iu regjistrua zyrtarisht, pasi topi u prek nga portieri kundërshtar para se të përfundonte në rrjetë. Kështu, për 18-vjeçarin kjo javë solli tri momente të veçanta: paraqitjen e parë si titullar, golin e parë në Premier League dhe marrëveshjen për kontratën e re.
Një shpërblim i merituar për një prej talenteve më premtues të Tottenhamit.