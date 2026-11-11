Lajmet e fundit
Momente emocionuese janë përjetuar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku Zoja dhe Arlinda kanë ndarë me lot në sy rrëfimet e tyre për familjarët dhe dashurinë që kanë për më të dashurit e tyre.
“Babi e mami janë ma të vjetër, tutna gjithë se menoj që ka me m’ra pak me to. Kanjëherë mundohem mamin mos me thirr shumë, kom qef me mësu veten kur nuk osht mami me e ditë”, është shprehur Zoja mes lotësh.
Edhe Arlinda nuk ka mundur t'i mbajë emocionet, duke folur për moshën e prindërve të saj dhe përgjegjësinë që ndien si vajza më e vogël e familjes.
“Na duhet mu bo t’forta… Kah 80 vjet unë i kam t’mit. Jam ma e vogla, m’ka ra me nejt me ta”, ka thënë ajo mes lotësh.
Për më shumë: