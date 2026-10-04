Lajmet e fundit
Momente të veçanta emocioni janë përjetuar në ditën kur krushqit kanë shkuar për ta marrë Aurorën.
Në pamjet e shpërndara nga ceremonia, ish-banorja e BBVK shihet me lot në sy teksa përshëndet babanë e saj para se të largohet nga shtëpia për të nisur një kapitull të ri të jetës.
Momenti i ndarjes me familjen ka qenë veçanërisht emocional, ndërsa tradita e përcjelljes së nuses ka sjellë edhe lot gëzimi e mall.
Aurora dhe Kushtrimi sonte do ta vazhdojnë festën me dasmën e tyre, ku pritet të marrin pjesë familjarë, miq dhe të ftuar të shumtë.
@norik.uka
Sot e Marrim Nuse Auroren♬ original sound - norik.uka