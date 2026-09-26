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Sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë është mbushur sërish me mijëra qytetarë për të 11-tën natë radhazi, në vazhdën e protestave nën moton “Jo në emrin tim”, në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe kundër aktgjykimit dënues të Dhomave të Specializuara në Hagë.
Protesta e sontme, e cila nisi në orën 21:00, nisi me grumbullimin masiv të qytetarëve nga i gjithë vendi, gazetari i Klan Kosova, Kastriot Tahiri bëri të ditur se qytetarë të shumtë kishin gilluar të vinin në sheshin Skënderbeu mbanin në duar flamuj kombëtarë, emblema të UÇK-së dhe pankarta mbështetëse për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin.
Në mesin e turmës u lëshuan edhe zërat me fjalët përfundimtare të krerëve të UÇK-së para trupit gjykues në Hagë, “Deklarohem jofajtor”, të cilat u shoqëruan me duartrokitje të gjata e brohoritje nga të pranishmit.
Mes mijëra qytetarëve, vëmendjen e mori një moment tejet emocional ku, siç shihet në pamjet e siguruara nga Klankosova.tv, një i moshuar me lot në sy përjetonte thellësisht thirrjet dhe atmosferën e tubimit pranë shtatores së Skënderbeut.
Një tjetër çast interesant ishte kur ish-pjesëtari i UÇK-së, Halit Zogaj, mori megafonin dhe nisi të recitonte fjalët e betimit historik të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. E gjithë masa e tubuar iu bashkua me një zë të fuqishëm, duke kthyer jehonën e betimit të shenjtë në zemër të Prishtinës.
Ndërkohë, mesazhe kuptimplota përcollën edhe gjeneratat e reja. Një protestuese tërhoqi vëmendje me pankartën: “Unë jam vajza e 17 Shkurtit, lindur në ditën e Pavarësisë, rritur me borxhin e lirisë që ju ma dhuruat — Jo në emrin tim”.
Gjatë fjalës së tij para masës, organizatori i protestës, Çlirim Haziri, theksoi se ky organizim nuk ka asnjë ngjyrim partiak, duke i dërguar një paralajmërim të ashpër institucioneve të vendit.
“Sonte dua ta them shumë qartë: Unë nuk jam Çlirimi i Vetëvendosjes, unë nuk jam Çlirimi i PDK-së, unë nuk jam Çlirimi i LDK-së, unë nuk jam Çlirimi i AAK-së. Unë jam Çlirimi i UÇK-së!”, tha ai, teksa sheshi shpërtheu në thirrjet e njëzëshme: “UÇK! UÇK!”.
“Nuk po ju shohim, o politikanë! Nuk po ju shohim! E as nuk kemi dalë këtu për t'ju parë juve, por mos e trashni turpin! Sepse çdo ditë që kalon pa veprim, përgjegjësia e juaj bëhet më e madhe! Prej deputetit të fundit në Parlament të Kosovës e deri te kryeministri! Sot, në institucionet e Kosovës së lirë, përgjegjësinë që e mbani dhe e ushtroni në një shtet për të cilin është derdhur gjak, jeni ju ata që e mbani përgjegjësinë!”, përfundoi ai.
Të pranishmëve iu drejtua edhe nipi i heronjve të kombit Fahri dhe Bahri Fazliut, Fahri Fazliu, i cili nënvizoi se ruajtja e vlerave të luftës është obligim i gjeneratave të sotme.
Qytetarët bënë të ditur se tubimet do të vazhdojnë deri në vendosjen e drejtësisë për krerët dhe pjesëtarët e UÇK-së.