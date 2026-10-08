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Lojtari i Evertonit, Martin Sherif është gjobitur me 6,600 dollarë për 61 baste në ndeshjet e futbollit.
Shoqata Angleze e Futbollit tha se identifikoi gjashtë llogari të ndryshme bastesh në emër të Sherifit dhe baste me vlerë 1,974.77 paund që u vendosën midis 20 nëntorit 2024 dhe 12 shkurtit 2026, shkruan Euronews.al, transmeton klankosova.tv.
Rregullat e FA-së i ndalojnë lojtarët të vënë baste drejtpërdrejt ose tërthorazi, duke udhëzuar, lejuar, shkaktuar ose mundësuar që çdo person të vërë bast në ndeshjet e futbollit.
Sherifi 20-vjeçar tha se ai personalisht nuk kishte vendosur asnjë bast, por pranoi se kishte lejuar, shkaktuar ose mundësuar bastet nëpërmjet llogarive që ai hapi dhe financoi.
Bastet rezultuan në një humbje neto prej 435.75 paundësh dhe asnjë nuk u vendos në ekipet për të cilat ai luante.