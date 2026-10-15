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Nikoqir po dihet se është Prishtina, veç kush është i zoti i Lojërave Mesdhetare 2030, mbetet ende e paqartë.
Qeveria në njërën anë e Komuna në tjetrën, po hedhin akuza mes veti për obligimet që s’po kryhen, raporton Klan Kosova.
E këto mosmarrëveshje, sipas të parit të kryeqytetit, po e vënë në pikëpyetje mbajtjen e kësaj ngjarje që është fort me rëndësi për komitetin sportiv.
Madje për këtë pretendim, Përparim Rama thotë se e pranoi një e-mail këtë të enjte.
Veçse as komunikimet e as letra u tha se nuk i shkuan veç qeveritarëve.
I pari i Sportit dhe Rinisë, thekson se i pari i komunës letrën e mori nga komiteti i Lojërave Mesdhetare, më shumë në formë shqetësimi.
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