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Vetëvendosje që u shpreh e interesuar për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, nuk ia votoi Partisë Demokratike të Kosovës kandidaten për nënkryetare të Parlamentit.
Vlora Çitaku nuk e mori mbështetjen e nevojshme, sepse partia e Albin Kurtit nuk ia dha votat.
Ky votim erdhi pasi grupet parlamentare nuk u pajtuan që votimi për nënkryetarë të Kuvendit të mos bëhet në pako, por veç-e-veç.
Çitaku u votua nga 44 vota deputetë, 1 kundër, dhe 56 abstenime edhe pse paraprakisht partia e saj, PDK e votoi kandidatin e VV-së për nënkryetar.
Për pasojë, u krijua një situatë e re. PDK e lëshoi sallën.
Kreu i kësaj partie, Bedri Hamza, njoftoi se nuk do të marrin pjesë më në seanca dhe do ta dërgojnë çështjen në Gjykatë Kushtetuese.
Seanca u ndërpre nga kryeparlamentarja Albulean Haxhiu, pa bërë të ditur se kur do të vazhdojë. /Klankosova.tv