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Analisti i emisionit Sport Show, Ardian Llumnica, ka ngritur alarmin për letrën e dërguar nga Komiteti Ndërkombëtar i Lojërave Mesdhetare (ICMG) drejt institucioneve relevante për organizimin e “Prishtina 2030”, konkretisht kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama.
Llumnica ka deklaruar se është momenti i fundit për të reaguar dhe të vazhdohet puna drejt përmirësimit të infrastrukturës sportive, transmeton Klankosova.tv.
Ndër të tjera, Lluminca ka shtuar se harmonia mes institucioneve duhet të jetë në nivelin më të lartë, duke lënë anash dallimet politike.