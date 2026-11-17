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Analisti i sportit, Ardian Llumica ka parashikuar rezultatin e saktë të ndeshjes ndërmjet Irlandës dhe Kosovës.
Para se të fillonte kjo përballje në Dublin, Llumnica kishte parashikuar se Irlanda do të fitojë me rezultat 3:0, gjë që doli të jetë parashikim i saktë.
Pas ndeshjes, ai tha se ka analizuar disa faktorë të Irlandës dhe pavarësisht optimizmit të Kosovës, ka parashikuar që ndeshja në Dublin të jetë shumë e vështirë.
“Jo bindje, rezultati qëllohet. Ndonjëherë duhet me i thirr realitetit dhe ne e kemi profesion këtë punë edhe kur na bjen mirë edhe kur nuk na bien. E kam parë shumë të vështirë me fitu sot në Irlandë. Iralnda ka pas shumë faktorë që më kanë bërë skeptik për këtë ndeshje.”, ka thënë Llumnica.
Por, ai ka shtuar kartoni i kuq i kushtoi Kosovës, pasi që ndeshjen e nisi shumë mirë.
“E nisëm jashtëzakonisht mirë lojën, krijuam disa raste, por kartoni i kuq na penalizoi. Po i marrim disa kartonë të keq krejtësisht pa nevojë. Edhe kartoni i kuq me Izraelin ishte i panevojshëm. Këto janë ato detajet që po na kushtojnë.”, ka thënë ai. /Klankosova.tv