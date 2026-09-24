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Kosova do të luajë sot nga ora 20:45 ndaj Irlandës në "Fadil Vokrri" në kuadër të Ligës B të Kombeve.
Analisti, Ardian Llumnica para fillimit të ndeshjes tha se tifozët besojnë në lojtarët dhe trajnerin Franco Foda.
Ai tha se grupi i Kosovës nuk është i lehtë, por theksoi se "Dardanët" edhe në të kaluarën kanë ditur të befasojnë favoritët.
"Çdo cikël të Kosovës ne kemi pritshmëri maksimale sepse besojmë në këta djem besojmë në selektorin Foda besojmë në secilin individ që është i grumbulluar e mbi të gjitha kësaj radhe besojmë në formën e tyre të jashtëzakonshme që kanë në klubet e tyre dhe uroj që ajo formë të përçohet në rezultat dhe pikërisht në ndeshjen e sotme. Natyrisht që nuk është cikël i lehtë, natyrisht që nuk është grup i lehtë dhe vetë deklarata e selektorit Foda që synojmë vendin e dytë apo kemi aspiratë të përfundojmë në vendin e dytë në grup tregon për seriozitetin e e grupit. Kemi kombëtare jashtëzakonisht stabile, kombëtare që funksionojnë jashtëzakonisht mirë edhe në aspekt cilësor, por organizativ e grupit si favorite i prin Austria por është vetëm në letër dhe në praktikë ne kemi ditë mposhtim shumë favorit në letër. Kështu uroj që edhe ky cikël edhe kjo kampanjë të shkojë e suksesshme për Kosovën dhe të arrijmë objektivin".