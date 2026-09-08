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Llapi ka marrë fitoren e parë të sezonit 2026/27, duke triumfuar bindshëm 0-4 në udhëtim te Vushtrria.
Skuadra e drejtuar nga Tahir Batatina e dominoi ndeshjen dhe e zhbllokoi rezultatin në minutën e 17-të, kur Arbnor Ramadani realizoi një gol spektakolar nga distanca, transmeton Klankosova.tv.
Llapi e dyfishoi epërsinë në minutën e 36-të përmes Fiton Ademit, pas asistimit të Malokut.
Skuadra e Tahir Batatinës vazhduan me presion edhe në pjesën e dytë, ndërsa Arianit Hasani shënoi për 0-3 në minutën e 60-të, pas kombinimit me Yahayan.
Fitoren e thellë të Llapit e vulosi Mërgim Cërnaverni në minutën e 90-të, pas asistimit të Ramadanit.
Me këtë fitore, Llapi arkëton pikët e plota, ndërsa Vushtrria vazhdon të mbetet pa pikë në këtë sezon.