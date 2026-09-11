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Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka marrë pjesë në ndezjen e “Zjarrit të Lirisë” në Kleçkë, në një tubim ku morën pjesë qytetarë, familjarë të dëshmorëve, veteranë e invalidë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), si dhe personalitete të kësaj ane.
Përmes një postimi në Facebook, Lladrovci e ka cilësuar “Zjarri i Lirisë” si simbol të qëndresës, rezistencës dhe krenarisë kombëtare.
Në fjalën e tij, ai ka shprehur edhe besimin në pafajësinë e ish-drejtuesve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, të cilët po gjykohen në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Ai ka thënë se ndezja e zjarrit përbën një mesazh të fuqishëm për besimin në drejtësi dhe, siç është shprehur ai, në pafajësinë e katër ish-drejtuesve të UÇK-së.
Lladrovci ka shprehur bindjen se ish-drejtuesit e UÇK-së do të kthehen të pafajshëm, ndërsa ka përdorur gjuhë të ashpër lidhur me akuzat ndaj tyre.
“I presim të pafajshëm çlirimtarët, të liruar nga të gjitha shpifjet e akuzat e armikut tonë shekullor dhe veglave të tyre”, ka shkruar kryetari i Drenasit.