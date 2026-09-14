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Në prag të shpalljes së verdiktit final nga Dhomat e Specializuara në Hagë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin, po mbahet konferenca kombëtare “Lufta për UÇK-në”, e organizuar nga platforma qytetare “Liria ka emër”.
Hapja e konferencës është bërë nga përfaqësuesja e kësaj platforme, Eliza Hoxha, e cila tha se për 6 vite ky proces ka qenë pjesë e pandashme e vëmendjes publike në Kosovë.
“Kjo konferencë vjen si moment për ta nisur një dialog të brendshëm për ne, vlerat tona të vërteta, për historinë tonë, për pikat tona të përbashkëta edhe nëse nuk pajtohemi, por ato duhet të jenë aty për t’i vlerësuar dhe adresuar”, tha ajo.
Konferenca përmes tri paneleve të diskutimit synon të rikthejë vëmendjen te narrativa që procesi gjyqësor në Hagë ka pasur për historinë e vendit, kujtesën kolektive të popullit të Kosovës dhe për luftën e UÇK-së.
Në panelin e parë, Enver Hasani, Ylber Hysa dhe Enver Hoxhaj po shtjellojnë temën “Konteksti i ri i krijuar nga Dhomat e Specializuara”./Klankosova.tv