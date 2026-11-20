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Gjykata Themelore në Prishtinë ka dënuar me nga 18 vjet burgim Ilir Abdullahun, i njohur si “Liza”, dhe Rrahim Abdullahun, me nofkën “Rrumqi”, për vrasjen e rëndë në bashkëkryerje të zyrtarit policor Triumf Riza, në vitin 2007.
Aktgjykimi dënues është shpallur këtë të premte, ndërsa arsyetimin e vendimit e ka paraqitur kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Avni Syla.
Sipas Betimit për Drejtësi, në seancën e shpalljes së aktgjykimit ishte i pranishëm Ilir Abdullahu, së bashku me avokatin e tij, Ramë Dreshaj. E pranishme ishte edhe avokatja e Rrahim Abdullahut, Agnesa Salihu.
Ndërkaq, në seancë munguan vetë Rrahim Abdullahu dhe prokurorja e rastit, Arbreshë Shala.
Gjykata ka vendosur që Ilir Abdullahut në dënimin prej 18 vjetësh t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim.
Ndërsa, për Rrahim Abdullahun është caktuar vazhdimi i masës së paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit.