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Liverpooli ka bërë një përmbysje të madhe në “Anfield”, duke kaluar nga disavantazhi 0-2 në epërsinë 4-2 ndaj Villarrealit.
Alexis Mac Allister ishte protagonist i golit të tretë të “Reds”, duke shënuar për herë të dytë në këtë ndeshje dhe duke e kompletuar përmbysjen e rezultatit.
Liverpooli nuk u ndal me kaq, pak më vonë, Florian Wirtz realizoi golin e katërt, duke e thelluar epërsinë e skuadrës angleze në 4-2.
Më poshtë gjeni videon e golit:
🚨🇪🇺 | GOAL: FLORIAN WIRTZ MAKES IT FOUR FOR LIVERPOOL!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 20, 2026
Liverpool 4-2 Villarreal. pic.twitter.com/vZXtgIhKqx