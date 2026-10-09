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Liverpooli po shqyrton mundësinë e transferimit të Rayan Cherkit nga Manchester City, në rast se Florian Wirtz largohet nga klubi. Drejtuesit e anglezëve kanë nisur të kërkojnë alternativa, pasi gjermani nuk ka arritur të bindë që nga transferimi i tij në Anfield.
Liverpooli mund të investojë nga 80 deri në 90 milionë euro për Cherkin, të cilin e kishte kërkuar edhe para se francezi të bashkohej me Manchester Cityn në vitin 2025.
Megjithatë, gara për 23-vjeçarin është e fortë. Përveç Liverpoolit, interesim kanë shfaqur edhe Arsenali, PSG, Real Madridi, Barcelona dhe Bayern Munich.
Nëse Wirtz nuk arrin të përmirësojë paraqitjet gjatë muajve nëntor dhe dhjetor, Liverpooli mund të nisë kontaktet me përfaqësuesit e Cherkit në fillim të vitit 2027./Klankosova.tv