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Liverpooli ka shtyrë negociatat për rinovimin e kontratës me kapitenin Virgil van Dijk, duke përforcuar gjithnjë e më shumë skenarin që qendërmbrojtësi holandez të largohet nga "Anfield" me parametra zero në verën e vitit 2027.
Sipas asaj që raporton Football Insider, bordi drejtues i klubit anglez tashmë ka nisur punën prapaskenave për gjetjen e pasuesit të tij, me synimin që të planifikojë një ndryshim gradual të gjeneratës në qendër të mbrojtjes, transmeton Klankosova.tv.
Van Dijk i cili aktualisht është 35 vjeç dhe po luan sezonin e tij të dhjetë me fanellën e "Të Kuqve", lidhet me një kontratë që skadon në fund të sezonit 2026/27, kohë kur ai do të mbushë 36 vjeç.
Shkaku kryesor lidhet me moshën e tij dhe nevojën e pashmangshme për ristrukturimin e repartit defensiv.
Megjithëse Van Dijk vazhdon të mbetet titullar i padiskutueshëm dhe lider në fushë, stafi menaxhues vlerëson se një marrëveshje e re me paga të larta do të kufizonte fleksibilitetin financiar për afrimin e një mbrojtësi më të ri të nivelit elitar.
Klubet nga Arabia Saudite po monitorojnë situatën e tij me kujdes që nga viti 2025 dhe kanë fuqinë financiare për t’i siguruar një kontratë tejet fitimprurëse.
Po ashtu, interesim konkret kanë shfaqur edhe klube nga kampionati amerikan MLS, si dhe gjigantët e Superligës turke, të cilët pritet të hidhen në sulm sapo lojtari të hyjë në gjashtë muajt e fundit të kontratës.
Liverpooli pritet t'i intensifikojë kërkimet për pasuesin e Van Dijk që nga merkatoja e dimrit, përpara se të kryejë një goditje të madhe financiare në verën e vitit 2027 për të siguruar liderin e ri të mbrojtjes.