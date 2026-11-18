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Liverpooli ka nisur kontaktet e para me babanë dhe agjentin e Alexis Mac Allisterit, në lidhje me mundësinë e rinovimit të kontratës së mesfushorit argjentinas.
Sipas raportimeve, drejtori i ri sportiv i klubit, Julian Ward, ka zhvilluar bisedimet fillestare, të cilat për momentin janë vetëm eksploruese. Mac Allister ka nisur sezonin në formë shumë të mirë dhe është shndërruar në një futbollist të rëndësishëm për trajnerin Andoni Iraola.
Kontrata aktuale e argjentinasit me Liverpoolin skadon në vitin 2028, ndërsa palët po shqyrtojnë nëse një marrëveshje e re do të ishte e përshtatshme për të dyja palët. Klubi anglez nuk është me nxitim dhe gjatë verës nuk kishte qenë i prirur të paraqiste një ofertë zyrtare.
Megjithatë, dera për rinovimin nuk ishte mbyllur asnjëherë, pasi Liverpooli nuk i kishte ndërprerë kontaktet me përfaqësuesit e lojtarit. Tashmë bisedimet kanë filluar të fokusohen në detaje më konkrete, ndonëse gjithçka mbetet ende në fazat e hershme.