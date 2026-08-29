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Liverpooli është ndalur në barazim 2-2 nga Nottingham Forest në Anfield, në kuadër të javës së dytë në Premier League .
Mysafirët kaluan të parët në epërsi me Dan Ndoyen në minutën e 24-të, ndërsa goli i Florian Wirtzit u anulua nga VAR-i, transmeton Klankosova.tv.
Në pjesën e dytë, Alexander Isak barazoi për 1-1, por Morgan Gibbs-White realizoi nga penalltia për 1-2.
Liverpooli arriti të reagojë në fund, me Victor Munozin që shënoi për rezultatin përfundimtar 2-2.
Në xhiron e ardhshme, Liverpooli përballet me Ipswich Town, ndërsa Nottingham Forest pret Tottenhamin.