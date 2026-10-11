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Liverpool është mposhtur në shtëpi nga Manchester City në kuadër të xhiros së gjashtë të Premierligës.
"The Reds" pësuan humbje në Anfield me rezultat 0-3.
Ndeshja ishte e ekuilibruar deri në minutën e 62-të kur Gravenberch u përjashtua nga loja pas dy kartonëve të kuq.
Haaland hapi llogarinë e golave në minutën e 65-të të takimit, kurse Doku e dyfishoi epërsinë në minutën e 68-të të ballafaqimit.
Epilogun takimit ia vendosi Cherki me golin e tij të shënuar në minutën e 78-të.
Pas këtij takimi, Liverpool pozicionohet në vendin e 9-të në tabelë, me 9 pikë, kurse City prin tabelën me 18 pikë të arkëtuara.