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Liverpooli ka shënuar fitore ndaj Tottenhamit për t’u kualifikuar në 1/8 e finales në Kupën e Ligës, apo siç njihet ndryshe EFL Cup.
Të kuqtë e udhëhequr nga Andoni Iraola fituan me rezultat 3-1.
Golat për Liverpoolin i shënuar Alexis Mac Allister në minutën e 21, derisa Cody Gakpo e dyfishoi epërsinë në minutën e 54-të.
E tëra që arriti të bënte Tottenhami ishte goli i nderit nga mesfushori Conor Gallagher në minutën e 69-të.
Por, Liverpooli kishte edhe një mundësi të mirë për ta mbyllur më herët çështjen e fituesit, por Dominik Szoboszlai dështoi nga pika e bardhë.
Megjithatë, hungarezi e përmirësoi gabimin për të shënuar në kohën shtesë dhe vulosur çështjen e fituesit, në minutën e 93-të. /Klankosova.tv