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11:20 - Kuvendi i Kosovës është mbledhur në vazhdimin e seancës konstituive, ku pritet të votohen nënkryetarët e legjislativit.
Të mërkurën, Kuvendi zgjodhi për drejtuese Albulena Haxhiun, por procesi u bllokua te nënkryetarët – fillimisht për deklarimin e përfaqësuesit të Listës Serbe, Igor Simiq, i cili e propozoi Sllavko Simiqin për nënkryetar “në emër të popullit serb”.
Kjo u konsiderua e papranueshme nga Haxhiu, teksa më pas, nga LVV-ja thanë se nuk kanë vota as për të propozuarit e PDK-së dhe të LDK-së, Vlora Çitaku, respektivisht Kujtim Shala.
07:06 - Kuvendi i Kosovës pritet të vazhdojë sot punimet për seancën konstituive të Legjislaturës së 11-të.
Deputetët do të mblidhen në ora 11:00, ndërsa pika e vetme e rendit të ditës është zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit, raporton Klankosova.tv.
Kujtojmë se në seancën e mbajtur të mërkurën, Kuvendi zgjodhi Albulena Haxhiun kryetare të re të Kuvendit të Kosovës. Haxhiu mori besimin e 62 deputetëve.
Seanca konstituive ishte shtyrë pas deklaratës së deputetit serb, Igor Simiq, i cili gjatë fjalimit në Kuvend deklaroi se propozimi bëhej “në emër të popullit serb”.
Shtyrjen e seancës e kishte njoftuar kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu./Klankosova.tv