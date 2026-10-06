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Gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Tërshani, duke raportuar nga holli i Kuvendit të Kosovës, ka bërë me diej se brenda kësaj ndërtese nuk ka shumë lëvizje.
Sipas saj, situata në raport me dje në këtë objekt, është krejt ndryshe.
“Ka zyrtarë policorë, civilë, mbrojtje e afërt, zyrtarë të Kuvendit, por jo edhe deputetët – ndonëse të njëjtit janë këtu nëpër zyrat e grupeve parlamentare – por ata nuk janë parë duke hyrë e dalë nga Kuvendi”.
“Me gjasë deputetët janë në pritje të një thirrjeje nga kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, për mbajtjen ose jo të një seance. Ky konfirmim ose krejt e kundërta mund të vijë në konferencën e radhës të kryeministrit Kurti”, tha Tërshani.