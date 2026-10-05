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Pas gati tetë orësh prej kur Kuvendi miratoi në parim Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, protestat jashtë objektit po vazhdojnë.
Zhvillime ka edhe në Parlament, ku kreu i VV-së, Albin Kurti dhe lideri i PDK-së, Bedri Hamza kanë nisur një takim, raporton Klankosova.tv
Tensione ka pasur kohë pas kohe edhe jashtë Kuvendit, ku qytetarët e kanë vetëm një kërkesë, që Projektligji të miratohet edhe në lexim të dytë.
Të gjitha zhvillimet, Klan Kosova i sjellë në një transmetim special.