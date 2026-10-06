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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti pritet sërish të dalë në një konferencë për media, kur kanë mbetur edhe pak orë deri në përfundimin e afatit për zgjedhjen e presidentit.
Sipas burimeve të Klan Kosovës, konferenca pritet të mbahet pas pak minutash.
Kurti mbajti konferencë për media edhe para pak orësh, ndërsa ky do të jetë adresimi i tretë i tij gjatë ditës së sotme.
Në konferencën paraprake, Kurti propozoi Glauk Konjufcën dhe Feride Rushitin si kandidatë për president, duke ftuar PDK-në që të japin votën për ta, si kundërofertë për votimin e Ligjit për Gjykatën Speciale. /Klankosova.tv