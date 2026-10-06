Lajmet e fundit
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë një propozim të ri për kandidate për Presidente të Kosovës.
Në një konferencë për media, Kurti ka bërë të ditur se kandidatja e propozuar është ish-ministrja e PDK-së, Justina Shiroka-Pula.
“Më lejoni që propozimin e orës 20:00 ta modifikojë dhe ta përshtasë edhe ca më tutje”.
“Një seancë me dy pika. Pika e parë, leximi i dytë i Projektligjit për Gjykatën Speciale, e ka votën tonë dhe mandej votimi për Presidente, profesoresha Justina Shiroka Pula, kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ish-ministre e PDK-së”, deklaroi ai./Klankosova.tv