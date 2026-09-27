Lajmet e fundit
FT
Përfundon dueli, Austria fiton 3:1 ndaj Kosovës
83'
Kosova fiton penallti. Edon Zhegrova i saktë nga pika e bardhë.
79'
Inkuadrohet Fisnik Asllani, largohet Vedat Muriqi.
62'
Lëndohet Aro Muric, inkuadrohet Amir Saipi.
60'
Austria shënon edhe golin e tretë ndaj Kosovës, realizon Chukwuemeka.
47'
Në lojë Valmir Matoshi, Milot Avdyli dhe Edon Zhegrova - largohen: Ermal Krasniqi, Baton Zabergja dhe Veldin Hoxha.
46'
Fillon pjesa e dytë në "Ernst Happel Stadion".
HT
Përfundon pjesa e parë
45+2'
Adamu realizon për 2-0.
33'
Wimmer del para Aro Muric, austriakët humbin rastin e artë
24'
E konfirmon VAR, goli i Austrisë qëndron
22'
Austria shënon golin e epërsisë, realizon Affengruber
21'
Raçi ndëshkohet me të verdhë pas ndërhyrjes në Schlager.
6'
Kundërsulm i shpejtë i Kosovës, Muriqi nuk arrin të shënojë
1'
Nis ndeshja mes Austrisë dhe Kosovës në "Ernst Happel Stadion".
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Kosova do të ketë kundërshtar sot Austrinë në kuadër të Ligës së Kombeve.
"Dardanët" janë mysafir të Austrisë në "Ernst Happel Stadion", transmeton klankosova.tv.
Ndeshjen që zhvillohet nga ora 18:00 mund ta ndiqni në platformën "Artmotion" në "Klan Kosova".
Kujtojmë se Kosova fitoi ndeshjen e parë në "Fadil Vokrri" me rezultat 1-0 ndaj Irlandës.