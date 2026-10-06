Lajmet e fundit
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, pas pak do të mbajë konferencë për media.
Kjo është paraqitja e parë e Kurtit para mediave pas zhvillimeve të tensionuara të së hënës, kur protestat para Kuvendit u përshkallëzuan pasi nuk u miratua edhe në lexim të dytë Projektligji për Dhomat e Specializuara.
Kurti pritet të flasë për zhvillimet politike të ditëve të fundit, përfshirë çështjen e Ligjit për Specialen dhe zgjedhjen e presidentit të ri.
Konferencën mund ta ndiqni në transmetimin special në Klan Kosova.