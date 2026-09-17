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Aktgjykimi dënues i Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë ndaj katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke i dënuar me 81 vjet burgim në total, ka nxitur reagime të shumta.
Qindra qytetarë protestuan gjatë ditës së djeshme, ndërsa është paralajmëruar që edhe sonte do të dalin te sheshi ‘Skënderbeu’ në Prishtinë, raporton Klan Kosova.
Një organizim gjithëpopullor është thirrur edhe për të premten, nga OVL-UÇK, në ora 12:00, në të njëjtin shesh.
Paraprakisht, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, priti në takim kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza.
Sipas ZKM-së, Kurti e Hamza ndanë mendimet dhe përshtypjet e tyre si dhe diskutuan se cilat do të ishin rrugët e mënyrat që duhet ndjekur përpara për të korrigjuar vendimin e djeshëm. /Klankosova.tv