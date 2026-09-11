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Pas blerjes së protezave, spitalet rajonale në Kosovë kanë nisur përgatitjet për realizimin e ndërhyrjeve kirurgjikale te pacientët që prej vitesh janë në lista pritjeje.
Spitali i Përgjithshëm në Pejë tashmë ka hartuar planin për ndërhyrjet që do të kryhen deri në fund të këtij viti. Sipas drejtuesve të këtij institucioni, synohet vendosja e 30 protezave totale, prej të cilave 25 në gju dhe pesë në kërdhokull.
Në listat e pritjes nga QKUK-ja janë të evidentuar 236 pacientë për vendosjen e protezave.
Edhe Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë është përgatitur për realizimin e këtyre ndërhyrjeve. Megjithatë, mungesa e një reparti të veçantë të ortopedisë dhe numri i kufizuar i dhomave për pacientë paraqesin pengesë për punën me kapacitet të plotë.
Në Spitalin e Mitrovicës janë rreth 200 pacientë që presin për vendosjen e protezave.
Përveç Pejës dhe Mitrovicës, edhe spitalet e tjera të nivelit sekondar kanë hartuar plane për trajtimin e pacientëve që presin për këto ndërhyrje